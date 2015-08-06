У Лондоні транспортний колапс через страйк працівників метро (фото)

Незважаючи на те, що 250 додаткових автобусів були виведені на дороги британської столиці, лондонці змушені довго простоювати в чергах, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на британське видання The Daily Mail.

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Зокрема, для того щоб регулювати натовп на залізничних та автобусних зупинках, місцева влада залучила додаткові сили поліції.

У той же час, як повідомляє видання, транспортним колапсом вже скористалися водії онлайн-сервісу таксі Uber, які підвищили ціни майже вдвічі через великий попит на їх послуги.

Так, мінімальний тариф становить 9 фунтів (13 євро), з подальшою тарифікацією 2,25 фунт стерлінгів (3,2 євро) за милю (1,6 км).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники метро Лондонаоголосили другу страйк за останній місяць.

Причиною є тривала суперечка щодо зміни умов праці у зв'язку з наміром почати з 12 вересня цілодобову роботу метро.