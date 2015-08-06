У Великобританії судять проповідника за зв'язок з "Ісламською державою"

Сам Анджем Чударі і ще один обвинувачений - Мохаммед Рахман раніше заявляли, що не визнають себе винними, передає Бі-бі-сі. Обом пред'явлені звинувачення на підставі акту про тероризм 2000 року.

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Анджем Чударі і Мохаммед Рахман, які проживають на сході Лондона, були арештовані 25 вересня 2014 року за підозрою у членстві в "Ісламській державі", включеній до списку терористичних організацій в Британії. Зокрема, обидва висловлювали підтримку джихадистам у своїх проповідях, які потім розміщувалися в інтернеті.

Раніше Анджем Чударі очолював ісламістське угрупування "Аль-Мухаджірун", також відому як Islam4UK - заборонену в Британії в 2010 році. Згідно з британськими законами, членство в терористичних угрупованнях кримінально карається, а їх діяльність на території країни заборонена.

У суді 48-річний Анджем Чударі був охарактеризований як "досить відома постать" у ЗМІ і соціальних мережах. За інформацією звинувачення Анджем Чударі, крім іншого, поширював повідомлення екстремістського характеру серед 32000 своїх підпищиків у "Фейсбуці".

Одночасно британський медіа-регулятор Ofcom почав розслідування з приводу інтерв'ю з Анджемом Чаударі, що виходили в ефірі ВВС, ITV і Channel 4 незабаром пісдя вбивства рядового Лі Рігбі, обезголовленого ісламістами в Лондоні.