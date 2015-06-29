Кемерон: бойовики ІД планують здійснити "низку жахливих терактів" у Британії

Бойовики угруповання "Ісламська держава" (ІД) несуть загрозу для всього Заходу і планують теракти у Великобританії.

Про це заявив в понеділок британський прем'єр-міністр Девід Кемерон, передає ТАСС.

"Бойовики ІД, які орудують у Сирії та Іраку, планують здійснити низку жахливих терактів у Великобританії", - наводить його слова агентство Reuters.

Як підкреслив Кемерон, радикали представляють реальну загрозу для всього Заходу.

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Раніше глава МЗС королівства Філіп Хаммонд заявив, що Великобританія продовжить використовувати свою "військову міць" для боротьби з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД) після терактів у Франції, Тунісі та Кувейті.

За його словами, нещодавні теракти показали, чому Великобританія повинна залишатися прихильником "боротьби і перемоги" над ІД. У цьому зв'язку Хаммонд закликав "надати додаткову підтримку" тим, хто ризикує життям для захисту країни.

"Всі ми повинні прикладати більше зусиль для підтримки британських військовослужбовців", - зазначив міністр. "Завдяки нашій допомозі вони зможуть продовжувати виконувати свою роботу із забезпечення безпеки Сполученого Королівства", - підкреслив він.

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На думку Хаммонда, його країна повинна протистояти тероризму скрізь, "де б він не підняв голову". У цьому зв'язку міністр згадав про "невинних британців, які загинули на сімейному відпочинку в Тунісі", і в черговий раз виступив за активізацію боротьби з ІД по всьому світу.

Минулої п'ятниці в місті Сус терорист відкрив вогонь по людям на пляжі, що розташований поруч готелів "Ріу Імперіал Мархаба" і "Совіва". Влада Тунісу поки не дає точної інформації про національність жертв теракту в Сусі, але вже відомо, що це здебільшого піддані Великобританії і Бельгії, а також громадяни Франції та Німеччини. Серед поранених є також громадяни України та Норвегії.

Як повідомила "Бі-бі-сі", до Тунісу вже вирушили співробітники лондонського поліцейського управління Скотленд-Ярду, які допомагатимуть правоохоронним органам цієї країни розслідувати теракт. Крім того, британські служби розвідки МІ-6 (MI6) і контррозвідки МІ-5 (MI5) аналізують наявну в їх розпорядженні оперативну інформацію, намагаючись встановити, чи існує загроза нових терактів, які можуть влаштувати ісламісти.