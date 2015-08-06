Дуда склав присягу президента Польщі (фото)

У церемонії взяли участь, зокрема колишні президенти Лєх Валенса, Александр Кваснєвський та Броніслав Коморовський, який власне завершив свою каденцію, повідомляє Польське радіо.

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У своїй промові новообраний президент Анджей Дуда підкреслив, що зробить все, аби виправдати очікування поляків та дотриматися своїх виборчих обіцянок. "Я вдячний моїм співвітчизникам, що вони нині зі мною; дякую моїм попередникам на посаді президента Польщі, а особливо президенту Лєху Качинському", - наголосив Анджей Дуда.

Віе підкреслив, що вірить у плідну співпрацю з урядом, Сеймом та Сенатом, а також із польськими представниками на високих посадах в Євросоюзі. Крім цього, новий глава польської держави наголосив на зміцненні взаємин із країнами-сусідами Польщі - від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів.