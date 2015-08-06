Греція може не встигнути отримати черговий транш до виплати за держборгом 20 серпня

Про це йдеться у звіті американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

В офіційному Берліні вважають, що Греція може не встигнути укласти угоду з міжнародними кредиторами про третій транш раніше дати чергового погашення держборгу, наміченого на 20 серпня, повідомляє Stratfor з посиланням на Bild. Але навіть у випадку, якщо угода буде укладена, вона має бути схваленою парламентами країн-членів Єврозони раніше зазначеної дати.

Крім того, в уряді Німеччини вважають, що "стрижка" грецького держборгу необов'язкова, для стабілізації ситуації вистачить його реструктуризувати, йдеться в статті.

20 серпня Греція повинна буде виплатити Європейському Центробанку 3,4 мільярда євро (близько $3,8 мільярда), що, швидше за все, зажадає новий транш, аналогічний 7,2 мільярда євро кредиту, який 20 липня врятував Греції від дефолту.

Європейська комісія заявила, що МВФ буде присутнім на переговорах 7 серпня, але за правилами Фонду, не зможе офіційно взяти в них участь, доки Греція не погодиться на всеохоплюючі реформи.

Читайте такожГреція і Євросоюз наблизилися до підписання угоди про фінансову допомогу

Stratfor зазначає, що керівництво Греції висловило впевненість, що угода буде укладена 11 серпня, щоб 18 серпня бути схваленою грецьким парламентом, а днем пізніше – іншими країнами ЄС.