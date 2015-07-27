У Греції стартували переговори з міжнародними кредиторами

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на речницю Єврокомісії Міну Андреєву, передає "ЄвроПравда".

"Команди від інституцій на місцях, і робота почалася негайно", - сказала вона.

"Переговори повинні вестися якомога швидше", - наголосила представниця Єврокомісії.

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Андреєва підтвердила, що представники Єврокомісії та ЄЦБ перебувають в Афінах, проте відмовилася коментувати, чи наразі бере участь у переговорах представник МВФ.

Зокрема, згідно з інформацією видання, новий представник МВФ у Греції залишився у Вашингтоні, а чиновники середньої ланки розпочали технічні переговори.

Андреєва наголосила, що "хоча грецький парламент здійснив достатні заходи для початку переговорів, "більше реформ очікується для того, щоб забезпечити швидке виділення коштів".

"Це те, що обговорюється зараз", - наголосила вона.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд розглядає 18 серпня як оптимальну дату завершення переговорів. Цей термін визначений з тим, щоб Греція могла нормально провести 20 серпня платіж за держборгом на 3,2 мільярди євро на користь ЄЦБ.

Крім того, грецький парламент схвалив законопроект про прискорення реформи цивільного судочинства та оздоровленні фінансових інститутів, на чому наполягав Європейський Союз.