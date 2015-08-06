Навколо вороги: в світі почало домінувати негативне ставлення до Росії

В Європі серед країн, населення яких негативно сприймає Росію, перше місце несподівано посіла Польща (80%), випередивши Україну (72%), Німеччину та Францію (70%).

Про це свідчить опитування, яке провів дослідницький центр Pew Research Center в 39 країнах світу.

Окрім США та Канади, в яких у Росії рейтинг підтримки населенням завжди був традиційно низьким (67 и 59%), її почали погано сприймати навіть у тих країнах, які у російському суспільстві традиційно вважалися геополітичними партнерами - негативне сприйняття РФ превалює навіть у Венесуелі (51%), Бразилії (61%) і ПАР (51%).

Позитивно сприймають Росію тільки в 3 з 39 країн, де проводилося опитування - В'єтнам (75%), Гана (56%) і Китай (51%).

Наголошується, що за останній рік підтримка Росії значно впала навіть у тих країнах, які традиційно надають їй економічну і політичну підтримку і вважаються геополітичними партнерами.

Зокрема, популярність Росії в Китаї скоротився з 66% до 51%, в той час як росіяни стали позитивніше сприймати свого східного сусіда, рейтинг якої зріс з 64 до 79%.