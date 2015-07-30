Обмовка Чуркіна: він сподівається на безкарність винуватців загибелі MH17

Чуркін повівся некоректно стосовно міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, зриваючись місцями на крик, передає Українська правда.

Російський дипломат фактично звинуватив Україну в трагедії з Боїнгом. Він поскаржився на виступи дипломатів з інших країн, але найбільше критики дісталося Клімкіну.

"А навіщо цивільні літаки направляли в зону, де йдуть військові дії? У зону, де українські збройні сили воюють, в тому числі з використанням авіації, де літають військові транспортники? Навіщо відправляють в цю зону цивільні літаки? Пасажири малайзійського Боїнга могли і не знати, що у вас збройний конфлікт. Зрештою, малайзійська авіаційна влада могли не знати про це. Чому ви це робили? З жадібності? Або з якихось інших міркувань?", - побивався Чуркін.

Насамкінець постпред Росії висловив надію, що винні в загибелі 298 осіб не понесуть відповідальності.

"Будемо сподіватися, що розслідування розбереться, і безкарність настане і щодо тих, хто збивав літак, і тих, хто його направляв в зону військових дій", - підсумував Чуркін.

Як повідомляв УНІАН, Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію зі створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей.