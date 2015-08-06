ООН: 224 тисячі біженців потрапили до ЄС через Середземне море

Тільки в період від початку січня і до кінця липня в Грецію прибули 124 тисячі мігрантів, сказав в розмові з інформагентствомодин з речників Управління верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН), передає DW.

Понад 98 тисяч висадилися в сусідній Італії. За даними експертів Організації Об'єднаних Націй, більше двох тисяч людей загинули під час небезпечної мандрівки морем.

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Ці дані не включають у себе загиблих під час корабельної катастрофи біля узбережжя Лівії, яка сталасяв середу, 5 серпня. Тоді перевернувся катер з біженцями, на борту якого могло перебувати близько 600 осіб. Близько 370 осіб вдалось врятувати, 25 знайшли мертвими. Висловлюється побоювання, що на момент корабельної катастрофи багато людей могли перебувати в трюмі судна.