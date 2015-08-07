Північна Корея переходить з токійського на пхеньянський час

КНДР живе за токійським часом з початку XX століття, коли вона перебувала під японським управлінням, передає Бі-бі-сі.

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Годинники будуть переведені 15 серпня, у 70-ту річницю вигнання японських військ з півострова.

Введення "пхеньянського часу" буде означати, що Північна і Південна Кореї будуть жити в різних часових поясах, перебуваючи на одному меридіані.

У світі кілька країн і територій - такі як Індія, Іран, Венесуела і канадський острів Ньюфаундленд - живуть з 30-хвилинною різницею в часі по відношенню до сусідів.