Північна Корея переходить з токійського на пхеньянський час
08:43, 07 серпня 2015Світ
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Влада Північної Кореї оголосила, що переводить годинники на 30 хвилин назад, пояснивши це протидією "злісному японському мілітаризму".
REUTERS
КНДР живе за токійським часом з початку XX століття, коли вона перебувала під японським управлінням, передає Бі-бі-сі.
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Годинники будуть переведені 15 серпня, у 70-ту річницю вигнання японських військ з півострова.
Введення "пхеньянського часу" буде означати, що Північна і Південна Кореї будуть жити в різних часових поясах, перебуваючи на одному меридіані.
У світі кілька країн і територій - такі як Індія, Іран, Венесуела і канадський острів Ньюфаундленд - живуть з 30-хвилинною різницею в часі по відношенню до сусідів.
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