Південна Корея оголосила про закінчення епідемії MERS

З відповідною заявою виступив МЗС республіки, передає Росбалт.

"Я прийшов до висновку, що ми перебуваємо в безпеці від MERS в Кореї, епідемія підходить до кінця", — сказав керівник відомства у справах, що перебувають за кордоном корейців Чі Кей-чол, передає "Ренхап".

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Чиновник, виступаючи на організованій урядом прес-конференції з участю іноземних дипломатів, додав, що останній випадок зараження коронавірусом був зафіксований в країні більше двох тижнів тому.

Перший випадок зараження MERS в Південній Кореї зафіксували 20 травня. За два місяці загинули 36 осіб.