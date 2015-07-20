Південна Корея оголосила про закінчення епідемії MERS
20:58, 20 липня 2015Світ
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Південнокорейська влада оголосила про закінчення епідемії близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).
REUTERS
З відповідною заявою виступив МЗС республіки, передає Росбалт.
"Я прийшов до висновку, що ми перебуваємо в безпеці від MERS в Кореї, епідемія підходить до кінця", — сказав керівник відомства у справах, що перебувають за кордоном корейців Чі Кей-чол, передає "Ренхап".
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Чиновник, виступаючи на організованій урядом прес-конференції з участю іноземних дипломатів, додав, що останній випадок зараження коронавірусом був зафіксований в країні більше двох тижнів тому.
Перший випадок зараження MERS в Південній Кореї зафіксували 20 травня. За два місяці загинули 36 осіб.
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