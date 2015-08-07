У Польщі може з'явитися військова база бронетанкових військ США - Rzeczpospolita

Про це пише газета Rzeczpospolita.

Видання стверджує, що базу планується розмістити у центральному Мазовецькому воєводстві Польщі в місті Цеханув. У розпорядженні газети надійшов лист від заступника міністра оборони Беаті Очкович до мера Цеханува Кшиштофу Косинські, в якому говориться, що плани Міністерства оборони помінялися і база буде використовуватися для потреб збройних сил Польщі та США.Читайте такожУ Латвії пройдуть наймасштабніші в історії НАТО навчання військ альянсу

«На підставі угоди між урядами Польщі та США щодо встановлення узгоджених об'єктів і зон, яка набула чинності 15 липня поточного року, було закріплено військове співробітництво, що відноситься до спільного використання нерухомості», - йдеться в листі Беаті Очкович.

Раніше Польща заявила про бажання розмістити війська США на своїй території.