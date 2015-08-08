В Індії вбили п'ятьох жінок, звинувативши їх у чаклунстві - BBC

Як повідомляє ВВС Україна з посиланням на місцеву поліцію, близько опівночі в ніч на суботу жителі села, розташованого за 30 км на південь від столиці штату Джаркханд, витягли жінок з їхніх будинків і до смерті забили палицями.

У зв'язку з інцидентом затримано 24 жителя села, додав представник поліції.

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Подібні інциденти досить часто відбуваються в індійській провінції. Наприкінці липня стало відомо, що ідентичний випадок стався в східному штаті Ассам. Жертвою односельчан стала жінка 63-х років.

За інформацією поліції, за останні півроку в штаті Ассам були обезголовлені, забиті до смерті або спалені близько 90 людей (в основному жінки), яких місцеві жителі вважали чаклунами і відьмами.