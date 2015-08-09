У Росії зіткнулися гідроплан та вертоліт

У Підмосков'ї над Істринським водосховищем зіткнулися гідроплан та вертоліт, на борту яких було орієнтовно 5 осіб.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на начальника Головного управління МНС по Московській області Сергія Полєтикіна.

Інформація щодо кількості осіб, які перебували на борту гідроплана уточнюється.

"У вертоліті Robinson дійсно знаходилися чотири особи. Що стосується гідроплана, то, за попередньою інформацією, на його борту був лише пілот. Наразі правоохоронні органи уточнюють цю інформацію", - сказав він.

На даний момент, повідомив Полєтикін, з води вдалося підняти лише 14-річну дівчинку.

"Незважаючи на зусилля лікарів, врятувати її не вдалося", - сказав начальник ГУ МНС.

Полєтикін додав, що на місце аварії доставляють освітлювальне обладнання для пошукових робіт.

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"На місце події доставляється освітлювальне обладнання, щоб проводити пошукові роботи і вночі. Очікується прибуття водолазів, які можуть вести пошукові роботи під водою і вночі", - сказав він.