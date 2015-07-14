Двоє льотчиків російського бомбардувальника, який сьогодні розбився, загинули

Два члени екіпажу російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, що розбився під Хабаровськом, загинули.

Про це УНІАН повідомили у Міноборони РФ.

«Пошуково-рятувальною групою Східного військового округу виявлені місця приземлення двох членів екіпажу бомбардувальника Ту-95МС. Обидва льотчики загинули. За доповіддю з місця події - пілоти загинули при приземленні», - йдеться в повідомленні.

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П'ять членів екіпажу змогли катапультуватися. «Знайдені члени екіпажу пройшли первинне обстеження медиками безпосередньо на аеродромі та направлені у військовий госпіталь для поглибленого огляду. Загрози життю і здоров'ю знайдених п'ятьох льотчиків немає», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, стратегічний бомбардувальник Ту-95МС розбився в Хабаровському краї під час навчально-тренувального польоту, що стало шостою аварією у ВПС РФ за останній час. Причиною падіння літака стала відмова трьох силових установок.

4 червня в РФ розбилися два військові літаки - біля кордонів з Україною, у Воронезькій області новітній фронтовий бомбардувальник Су-34, а також у районі полігону «Ашулук» (Астраханська область) винищувач Міг-29.

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8 червня в Амурській області за межі злітно-посадкової смуги викотився стратегічний бомбардувальник Ту-95, кілька членів екіпажу дістали травми.

3 липня в Краснодарському краї, біля кордонів з Україною, розбився винищувач Міг-29. Пілот літака катапультувався і був евакуйований командою наземних пошукових служб. Літак впав в безлюдному районі.

6 липня в Хабаровському краї розбився бомбардувальник Су-24М, обидва пілоти загинули.