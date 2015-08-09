У мережі з'явилися фото з місця ДТП у Румунії, в якій загинули двоє українців

Унаслідок масштабної ДТП із автобусом з українськими відпочивальниками у Румунії постраждала 41 людина, двоє осіб загинули.

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Загалом у салоні були 22 неповнолітні дитини. Загинули двоє людей, серед них - 17-річна дівчина.

Серед постраждалих – двоє дітей, одна з них у комі.