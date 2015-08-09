Внаслідок ДТП з українцями у Румунії постраждала 41 людина, двоє загинули
10:44, 09 серпня 2015Світ
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Унаслідок масштабної ДТП із автобусом з українськими відпочивальниками у Румунії постраждала 41 людина, двоє осіб загинули.
ДТП у Румунії / erve.ua
Про це повідомляє ТСН із посиланням на румунський канал digi24.
За інформацією журналістів, автобус із 53 українськими туристами перекинувся шляхом до Бухареста.
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Загалом у салоні були 22 неповнолітні дитини. Загинули двоє людей, серед них - 17-річна дівчина.
Серед постраждалих – двоє дітей, одна з них у комі.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. Цю інформацію підтвердили і в українському МЗС, проте деталей не розкривали.
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