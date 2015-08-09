Внаслідок ДТП з українцями у Румунії постраждала 41 людина, двоє загинули

Про це повідомляє ТСН із посиланням на румунський канал digi24.

За інформацією журналістів, автобус із 53 українськими туристами перекинувся шляхом до Бухареста.

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Загалом у салоні були 22 неповнолітні дитини. Загинули двоє людей, серед них - 17-річна дівчина.

Серед постраждалих – двоє дітей, одна з них у комі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. Цю інформацію підтвердили і в українському МЗС, проте деталей не розкривали.