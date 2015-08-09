Німеччина значно збільшила експорт своїх озброєнь

Загальна вартість експортованої зброї в першій половині року вже майже досягла показника за весь минулий рік, який склав 6,5 млрд євро, передає Deutsche Welle.

За перші 6 місяців року урядом ФРН було схвалено вивезення зброї сумарно на 6,35 млрд євро.

Зокрема, з 65 млн до 177 млн євро зросли поставки Саудівської Аравії.

«В Саудівську Аравію не дозволено поставляти ні танки, ні гвинтівки G36, ні інші види стрілецької зброї. Переважно йдеться про компоненти для європейських партнерів, зокрема, шасі для "неозброєних" вантажних автомобілів, які поставляються Францією», - цитує агентство представника міністерства економіки.

Читайте такожБолгарія має намір зменшити залежність від Росії, в тому числі у сфері озброєнь – ЗМІ

За даними цього відомства, різке збільшення військового експорту в поточному році пов'язано у першу чергу з поставками чотирьох літаків-заправників Великобританії, яка є членом ЄС і партнером НАТО.

Водночас німецька опозиція жорстко критикує федеральний уряд. Експерт з оборони Агнешка Бруггер з партії "зелених" звинуватила міністра економіки ФРН Зігмара Габріеля в тому, що зараз "інтереси збройового лобі ставляться значно вище прав людини і світу".