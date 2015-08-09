Винищувачі США F-16 прибули в Туреччину для ударів по ІД

В Інджирлік також прибули два літаки технічної підтримки і близько 300 американських військовослужбовців, передає Російська служба ВВС.

У липні турецька авіація вперше нанесла удари по позиціях бойовиків "Ісламської держави" в Сирії. Анкара також дала в минулому місяці дозвіл США використовувати базу Інджирлік, яка знаходиться поблизу турецько-сирійського кордону.

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Досі військові США використали цю авіабазу тільки для запуску безпілотників, які завдавали удари по позиціях ІД в Сирії.

Протягом найближчого часу в Інджирлік, як очікується, прибуде ще кілька американських військових літаків.