Винищувачі США F-16 прибули в Туреччину для ударів по ІД
20:50, 09 серпня 2015Світ
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На турецьку авіабазу Інджирлік прибули перші шість американських винищувачів F-16, які нададуть допомогу Анкарі в операціях проти угруповання "Ісламська держава".
Винищувач F-16 / Wikimedia
В Інджирлік також прибули два літаки технічної підтримки і близько 300 американських військовослужбовців, передає Російська служба ВВС.
У липні турецька авіація вперше нанесла удари по позиціях бойовиків "Ісламської держави" в Сирії. Анкара також дала в минулому місяці дозвіл США використовувати базу Інджирлік, яка знаходиться поблизу турецько-сирійського кордону.
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Досі військові США використали цю авіабазу тільки для запуску безпілотників, які завдавали удари по позиціях ІД в Сирії.
Протягом найближчого часу в Інджирлік, як очікується, прибуде ще кілька американських військових літаків.
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