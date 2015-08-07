Ісламісти захопили десятки християн на заході Сирії - ВВС

Як повідомляє ВВС Україна, джихадисти викрали щонайменше 230 осіб, щонайменше 60 з яких є християнами, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, який базується у Великій Британії.

Громада ассірійців у Швеції повідомляє, що бойовики захопили близько 100 сімей.

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Раніше багато християн з північних районів Сирії, які контролюються "Ісламським державою", втекли від джихадистів у Ель-Карьятейн.

"Ісламська держава" зазвичай після захоплення територій вимагає від місцевих християн прийняти іслам під загрозою смерті.

Джихадисти стверджують, що вони прагнуть поширення "чистого ісламу". Члени угруповання раніше принесли клятву повністю очистити регіон від невірних, атакуючи в першу чергу християн, а також представників інших релігійних меншин.

У лютому повідомлялося про захоплення ісламістами близько 200 християн під час нальотів на села поблизу міста Тал Тамр у сирійській провінції Хасеке.