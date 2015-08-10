Великобританія посилить заходи проти нелегальних мігрантів

Уряд оголосив, що восени буде проведена хвиля рейдів серед роботодавців щодо виявлення працівників без дозволів на перебування і роботу, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Times.

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"Недобросовісними є роботодавці, які надають робочі місця нелегальним мігрантам, забираючи право працевлаштування у жителів ЄС і легальних мігрантів", - зазначив британський міністр з міграційних питань Джеймс Брокеншир.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд назвав мігрантів загрозою для країн Євросоюзу.