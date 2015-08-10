Великобританія посилить заходи проти нелегальних мігрантів
19:29, 10 серпня 2015Світ
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Уряд Великобританії заявив про намір вжити жорстких заходів проти нелегальних мігрантів, які працюють на будівництвах і доглядають за хворими в приватних будинках.
REUTERS
Уряд оголосив, що восени буде проведена хвиля рейдів серед роботодавців щодо виявлення працівників без дозволів на перебування і роботу, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Times.
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"Недобросовісними є роботодавці, які надають робочі місця нелегальним мігрантам, забираючи право працевлаштування у жителів ЄС і легальних мігрантів", - зазначив британський міністр з міграційних питань Джеймс Брокеншир.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд назвав мігрантів загрозою для країн Євросоюзу.
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