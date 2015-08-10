Країни Євросоюзу отримають гроші на вирішення проблем міграції

Як йдеться у повідомленні Єврокомісії, фінансування передбачено на 2014-2020 роки і буде виділятися з двох фондів - з питань надання притулку, міграції та інтеграції та з питань внутрішньої безпеки, передає "ЄвроПравда".

Читайте такожКемерон: Великобританія не допустить проникнення мігрантів через "Євротунель"

Гроші у сфері міграції надаватимуться на підтримку прийому мігрантів, приведення процедури надання притулку до вимог Євросоюзу, а також інтеграцію мігрантів на місцевому та регіональному рівнях.

В рамках посилення внутрішньої безпеки будуть фінансуватися заходи щодо вдосконалення прикордонного контролю, а також управління ризиками безпеки, такими як тероризм, наркотрафік, кіберзлочинність, торгівля людьми та інше.

Найбільшу допомогу в рамках обох програм отримають насамперед країни, які зіткнулися зі значними міграційними потоками - Італія (313 млн євро з фонду з питань міграції та 244 млн євро з фонду з питань внутрішньої безпеки), Іспанія (259 і 262 млн євро відповідно) і Греція (259 і 214 млн євро).

Як повідомляв УНІАН, ЄС виділить Франції 20 млн євро на вирішення проблем з мігрантами.