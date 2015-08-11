Лукашенко звільнив автомобілістів з Донбасу від плати за проїзд дорогами Білорусі

Відповідна норма міститься у президентському указі, підписаному 10 серпня, передає "Апостроф" з посиланням на прес-служба Лукашенка.

Цей указ регулює деякі проблемні аспекти функціонування системи справляння плати за проїзд платними автомобільними дорогами.

Від плати за проїзд платними дорогами Білорусі звільнені власники транспортних засобів, зареєстрованих на Донбасі, з технічно допустимою загальною масою не більше 3,5 тонни, а також буксирувані ними причепи.

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Також указом передбачається звільнити від плати за проїзд по платних дорогах протягом 10 днів з моменту ввезення або придбання куплені нові або ввезені транспортні засоби, які раніше не зареєстровані в Білорусі, з технічно допустимою загальною масою не більше 3,5 тонни при доставці їх до місця державної реєстрації.

Транспортна інспекція Мінтрансу республіки Білорусь отримала право запитувати і отримувати відповідну інформацію від міністерства з податків і зборів та МВС про рахунки власника або лізингоотримувача (орендаря) транспортного засобу.

Крім того, указом вносяться зміни у Правила дорожнього руху, які передбачають необхідність обладнання навчальних автомобілів відеореєстраторами при складанні іспитів.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Білорусі введуть платні електронні черги на кордоні. Згідно з документом, платна електронна черга з'явиться на білоруському кордоні вже через півроку. Указ розроблений "з метою вдосконалення порядку пропуску через державний кордон фізичних осіб, транспортних засобів і товарів".