Бойовики "Ісламської держави" обезголовили заручника з Хорватії
14:47, 12 серпня 2015Світ
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Представники терористичного угруповання «Ісламська держава» обезголовили громадянина Хорватії, який знаходився в полоні у терористів.
Reuters
Про це повідомляє SITE.
Бойовики поширили в Twitter фотографію обезголовленого бранця.
Як повідомляється, ісламісти викрали 30-річного громадянина Хорватії Томіслава Салопека 22 липня, після чого розповсюдили відео, в якому заручник звертався до єгипетської влади з проханням відреагувати на події.
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Відзначається, що бойовики хотіли обміняти полоненого хорвата на ув'язнених у єгипетських в'язницях жінок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" викрали понад 200 людей, зокрема християн, з невеликого міста Ель-Карьятейн на заході Сирії.
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