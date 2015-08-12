Бойовики "Ісламської держави" обезголовили заручника з Хорватії

Про це повідомляє SITE.

Бойовики поширили в Twitter фотографію обезголовленого бранця.

Як повідомляється, ісламісти викрали 30-річного громадянина Хорватії Томіслава Салопека 22 липня, після чого розповсюдили відео, в якому заручник звертався до єгипетської влади з проханням відреагувати на події.

Читайте такожБойовики "Ісламської держави" звільнили з полону 20 християн

Відзначається, що бойовики хотіли обміняти полоненого хорвата на ув'язнених у єгипетських в'язницях жінок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" викрали понад 200 людей, зокрема християн, з невеликого міста Ель-Карьятейн на заході Сирії.