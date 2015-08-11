Саудівська Аравія відкинула можливість створення коаліції з Асадом проти "Ісламської держави"
17:36, 11 серпня 2015Світ
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Саудівська Аравія не приєднається до жодної коаліції проти угруповання "Ісламська держава", якщо до неї входитиме президент Сирії Башар Асад.
Сирия / REUTERS
Про це заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр, передає радіо "Свобода". Саудівський міністр запевнив, що позиція Ер-Ріяду щодо конфлікту в Сирії залишається незмінною, і сказав, що у майбутньому Сирії немає місця для Башара Асада.
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Нагадаємо, що Росія є постійним союзником сирійського президента і відхиляє будь-які заклики до Башара Асада з проханням піти у відставку.
Росія і Іран, суперники Саудівської Аравії на Середньому Сході, намагаються сформувати міжнародну коаліцію через ООН, яка включала б і режим Башара Асада.
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