Саудівська Аравія відкинула можливість створення коаліції з Асадом проти "Ісламської держави"

Про це заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр, передає радіо "Свобода". Саудівський міністр запевнив, що позиція Ер-Ріяду щодо конфлікту в Сирії залишається незмінною, і сказав, що у майбутньому Сирії немає місця для Башара Асада.

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Нагадаємо, що Росія є постійним союзником сирійського президента і відхиляє будь-які заклики до Башара Асада з проханням піти у відставку.

Росія і Іран, суперники Саудівської Аравії на Середньому Сході, намагаються сформувати міжнародну коаліцію через ООН, яка включала б і режим Башара Асада.