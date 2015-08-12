В Іспанії заарештували чоловіка за продаж одягу з символікою "Ісламської держави"

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ країни, пише Лента.ру.

Затриманий, ім'я якого не уточнюється, є громадянином Іспанії. Він був узятий під варту в ніч на 12 серпня на території муніципалітету Нарон.

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У власному магазині, а також через інтернет чоловіком пропонувався широкий вибір предметів гардероба з символікою і гаслами ІД і ще одного угруповання — "Харакат Шам аль-Іслам" (входить до складу ісламістського об'єднання "Джабхат Ансар Ад-Дін", створеного на території Сирії влітку 2014 року; складається в основному з марокканських найманців). У їх числі футболки, світшоти, шорти, сумки та дитячі костюми.

Крім одягу з символікою ІД, в продажу була футболка з принтом, що зображує полоненого ісламістами британця Алана Хеннінга за кілька хвилин до страти. Вартість однієї футболки становила 14 євро.

Торговцю пред'явлені звинувачення у використанні соціальних мереж для поширення ісламізму пропаганди, а також в образі жертв тероризму.

Про страту підданого Великобританії Алана Хеннінга, який потрапив у полон до бойовиків ІД, стало відомо 3 жовтня 2014 року. Чоловік був обезголовлений. На момент смерті Хеннінгу було 47 років. Бойовики угруповання регулярно поширюють в інтернеті відеозаписи зі стратами своїх іноземних заручників. Найбільш резонансними стали страти японських підданих Кендзі Гото і Аруни Юкави та американських журналістів Джеймса Фоулі і Стівена Сотлоффома.

Влітку 2014 року бойовики "Ісламської держави" встановили контроль над деякими територіями Сирії та Іраку і проголосили там халіфат. Боротьбу з екстремістами веде міжнародна коаліція під егідою США.