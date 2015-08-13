З 2011 року на боці ІД воювали 20 тисяч іноземців

Про це повідомила лондонська газета The Daily Telegraph з посиланням на дослідження, проведене аналітичним центром Soufan Group, очолюваним колишнім агентом ФБР Алі Суфаном, пише ТАСС.

"Підраховано, що понад 20 тис. іноземних бойовиків вирушили в Ірак і Сирію починаючи з того моменту, коли в 2011 році там вибухнув збройний конфлікт", - сказано в повідомленні газети.

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За твердженням видання, "в той час як 5 тис. тунісців, як повідомлялося, воюють в Іраку і Сирії, виїзд з цієї країни (Тунісу) ще такої ж кількості вдалося припинити".

Росія, за твердженням The Daily Telegraph, займає четверте місце в списку.

"Країни з найбільшим числом бойовиків в зоні конфлікту - це Туніс, Саудівська Аравія, Йорданія, Росія і Франція", - сказано в матеріалі газети.