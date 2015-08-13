Американський генерал: Росія становить найбільш серйозну військову небезпеку

За словами генерала, Росія представляє найбільшу небезпеку з усіх потенційних противників США. Він назвав кілька причин, серед яких – заяви Москви про невдоволення тим, як склалася ситуація після «холодної війни» і порівняно високий рівень проведення російських операцій в Україні, передає Крим.Реалії.

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При цьому одного з найбільш високопоставлених американських військових «серйозно» турбує перспектива того, що Москва піддасться спокусі і порушить суверенітет країн Балтії, не усвідомлюючи того, що такі акції змусять НАТО виступити на захист своїх союзників по оборонного союзу.

«Росія постійно оцінює реакцію НАТО на свої дії, – сказав генерал Одієрно. – Мене турбує можливість прорахунку з її боку. Вона може припустити, що НАТО не настільки турбує її поведінка, і вона зробить помилку, прорахується».

Рей Одієрно заявив про необхідність для Сполучених Штатів бути готовими до оперативного збільшення своєї військової присутності в регіоні у разі виникнення кризової ситуації.

В останні місяці кілька американських високопоставлених генералів назвали Росію в якості головної загрози безпеки США.