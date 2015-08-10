У НАТО заявили, що стежать за розвитком подій на Донбасі

Так сьогодні у Брюсселі власному кореспонденту УНІАН прокоментували в НАТО інформацію про загострення ситуації на сході України і доручення Міністерству закордонних справ поінформувати про це ЄС, НАТО, ОБСЄ та країни «нормандського формату».

"НАТО уважно стежить за подіями в Україні. Як ми вже неодноразово говорили, шляхом до миру залишається повне виконання Мінських домовленостей", - зазначили в Північноатлантичному альянсі.

Крім того, в штаб-квартирі наголосили на важливості безпечного виконання роботи спостерігачами ОБСЄ та свободі їх пересування.

"НАТО повністю підтримує всі зусилля, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення відповідно до Мінських домовленостей. Наш фокус залишається на пошуку вирішення проблеми дипломатичними засобам", - підкреслили в Альянсі.

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Як повідомляв УНІАН, за останні дні російсько-терористичні війська збільшили кількість обстрілів з важкого озброєння. 9 серпня режим припиненню вогню було порушено 127 разів.

Сьогодні вночі бойовики за підтримки важкої броньованої техніки, танків та БТРів атакували українські війська в районі населеного пункту Старогнатівка.

Президент України доручив МЗС поінформувати діючого голову ОБСЄ, держави-учасниці «нормандського формату», ЄС та НАТО про загострення ситуації на Донбасі та загрозу зриву плану мирного врегулювання.