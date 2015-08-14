Прем'єр Іраку засуджує заяву генерала США про можливість розділення країни

«Ця безвідповідальна заява пов’язана з ігноруванням реалій Іраку», – йдеться у заяві офісу іракського прем’єра Хайдера аль-Абаді, передає Радіо Свобода.

У середу, 12 серпня, американський генерал, що виходить на пенсію заявив, що «розділення Іраку можливе» і «це може бути єдиним рішенням». «Але я не готовий про це заявити поки що», – додав Раймонд Одієрно.

За його словами, з кожним днем знаходити порозуміння між шиїтами та сунітами в Іраку стає дедалі складніше.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за словами начальника штабу американських сухопутних сил генерала Рея Одієрно, Росія представляє найбільшу небезпеку з усіх потенційних противників США. Він назвав кілька причин, серед яких – заяви Москви про невдоволення тим, як склалася ситуація після «холодної війни» і порівняно високий рівень проведення російських операцій в Україні.