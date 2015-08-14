На місці вибуху в Тяньцзині виявили високотоксичні речовини, серед яких - ціанід

В районі ліквідації наслідків вибуху на складі в портовому місті Тяньцзинь на півночі Китаю виявлено ціанід та інші небезпечні високотоксичні речовини.

Про це заявило міністерство охорони навколишнього середовища КНР, передає ТАСС.

За даними відомства, в одній з дренажних труб в зоні НП рівень вмісту ціаніду перевищував норму у вісім разів.

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Як повідомляється, у Тяньцзині розгорнуто 22 станції спостереження за станом навколишнього середовища, п'ять з них також перевіряють якість води. В районі ліквідації наслідків вибуху працюють 214 військовослужбовців НВАК з частин з радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Вибух стався у міському районі Біньхай на логістичному складі компанії "Жуйхай" близько 23:30 середи за місцевим часом. За свідченням очевидців, вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках в радіусі 2 км та пошкоджено понад 1 тис автомобілів. На кадрах з місця НП видно, що відразу після вибуху, потужність якого оцінюється в 3 тонни в тротиловому еквіваленті, в районі інциденту почалася сильна пожежа. За повідомленням агентства Сіньхуа, після нього на складі сталося ще кілька вибухів в той момент, коли пожежні вели боротьбу з вогнем. Потужність найсильнішого з них еквівалентна детонації 21 тонни тротилу. Про причини інциденту інформації немає.

За останніми даними, кількість жертв вибуху досягла 50 осіб, ще 701 - госпіталізовані з різними травмами, з них 70 постраждалих перебувають у важкому стані.