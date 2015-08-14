У КНДР солдати стріляють по мішенях з портретом південнокорейського президента

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією UPI.

Офіційне північнокорейське телебачення показало передачу, присвячену поїздці солдатів і офіцерів Корейської народної армії в музей в місті Синчхон. У програму поїздки входили також вправи з макетами зброї, зокрема, прицілювання.

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На кадрах можна розглянути, що однією з мішеней наклеєно зображення, що нагадує президента Республіки Корея Пак Кин Хе, а на задньому плані викладено гасло «Смерть американським імперіалістам».

Фотографії на інших мішенях ідентифікувати не вдалося.