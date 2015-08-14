У КНДР солдати стріляють по мішенях з портретом південнокорейського президента
12:57, 14 серпня 2015Світ
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Північнокорейське телебачення показало мішені, на які наклеєно зображення, що нагадує президента Південної Кореї Пак Кин Хе.
REUTERS
Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією UPI.
Офіційне північнокорейське телебачення показало передачу, присвячену поїздці солдатів і офіцерів Корейської народної армії в музей в місті Синчхон. У програму поїздки входили також вправи з макетами зброї, зокрема, прицілювання.
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На кадрах можна розглянути, що однією з мішеней наклеєно зображення, що нагадує президента Республіки Корея Пак Кин Хе, а на задньому плані викладено гасло «Смерть американським імперіалістам».
Фотографії на інших мішенях ідентифікувати не вдалося.
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