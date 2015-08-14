Держсекретар США їде до Куби з першим візитом за 70 років

Це буде перший за 70 років візит державного секретаря США на Кубу, передає "ЄвроПравда" із посиланням на Reuters.

Церемонія підняття прапора США на нещодавно відновленому американському посольстві відбудеться на Кубі вперше за 54 роки.

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Кубинці підняли свій прапор над посольством у США 20 липня, однак американці чекають для цього візиту Керрі.

Візит держсекретар США на Кубу символізує ще один крок до покращення відносин з Кубою.

Після проведення церемонії Керрі проведе у другій половині дня зустріч із кубинськими дисидентами.

Як повідомляв УНІАН, прапор Куби 20 липня вперше за півстоліття підняли над кубинським посольством у столиці США Вашингтоні. В урочистій церемонії взяв участь міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес.