Прапор Куби вперше за півстоліття піднятий над посольством в США

Раніше сьогодні на знак офіційного відновлення дипломатичних відносин між Кубою і США кубинський прапор був встановлений в будівлі американського держдепартаменту, де знаходяться прапори країн, з якими США підтримує дипломатичні зв'язки, передає Бі-бі-сі.

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Прапор США на будівлі американського посольства на Кубі буде піднято під час візиту держсекретаря США Джона Керрі на острів. У Вашингтоні, що анонсували візит Керрі в Гавану запланований на 14 серпня.

Зазначимо, що відносини між двома країнами були заморожені на початку 1960-х років, коли США розірвали дипломатичні відносини з Кубою і ввели ембарго на торгівлю з цією країною. З 1977 року в обох країнах діяли дипломатичні місії, які називалися місіями інтересів США і Куби. Ці дипломатичні місії діяли під егідою Швейцарії, однак вони не мали статусу посольства.

Деяке потепління у дипломатичних відносинах двох країн почало спостерігатися в грудні 2014 року. 17 грудня президент США Барак Обама офіційно заявив, що починає політику щодо нормалізації дипломатичних відносин з Кубою. А вже 16 січня Міністерство торгівлі США послабило санкції проти Куби. Через пару днів на Кубу вперше за 50 років прибула делегація Конгресу США. 21 та 22 січня у Гавані пройшли перші за півстоліття переговори щодо нормалізації дипломатичних відносин між США та Кубою. 11 березня бул відновлений прямий телефонний зв'язок між двома країнами. 11 квітня президент США Барак Обама і керівник Куби Рауль Кастро, зустрівшись на самітіАмерик в Панамі, потиснули один одному руки та обмінялися кількома фразами, після цього, 29 травня влада США офіційно виключила Кубу зі списку спонсорів тероризму. 13 червня ЗМІ поширили інформацію про те, що США і Куба на початку липня мають намір офіційно відновити дипвідносини і відкрити посольства.