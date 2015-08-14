Обама хоче прочитати шість книг практично за два тижні відпустки

Президент США поділився своїми планами на відпустку. Газета Politico пише, що 16 днів відпочинку президент проведе в резиденції Мартас Вайньярд за книгами, передає РИА Новости.

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Обама сповнений рішучості за два тижні "осилити" шість творів: «Все, що є» Джеймса Солтера, «Все невидиме нам світло» Ентоні Дорра, «Шосте вимирання» Елізабет Колберт, «Низовина» Джумпи Лахірі, «Між світом і мною» Та-Нехісі Коутса та «Вашингтон: Життя» Рона Черноу.

Видання підрахувало, що на прочитання кожної книги президенту знадобиться два з половиною дні.

Обама разом з родиною перебуває у відпустці з 7 серпня.