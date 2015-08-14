Росія вирішила призупинити діалог з США по ядерному роззброєнню

"Я думаю, що ми будемо чекати не підсумків виборів президента США, а моменту розуміння і визнання США того, що питання ядерного роззброєння, скорочення в цій сфері не можуть і не повинні розглядатися у відриві від цілого комплексу інших факторів, що впливають на стратегічну стабільність. Цих факторів стає все більше, в цих умовах я, чесно кажучи, не бачу підстав у практичній площині ставити питання щодо продовження діалогу з США у сфері контролю над ядерними озброєннями та подальших скорочень", - сказав він, повідомляє РИА Новости.

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Заступник голови МЗС РФ зазначив, що "ми маємо численні проблеми: ПРО, миттєвий глобальний удар, посилення активності різного роду, в тому числі тренувальні активності в сфері базування в безпосередній близькості від російських кордонів і так далі".

Крім того, Рябков зазначив, що в ході переговорів за іранською ядерною програмою ці аспекти не порушувалися ні з американської сторони, ні з російської. "Нам вистачало роботи і без цього", - підкреслив він.

"Тому тут меншою мірою питання в тому, хто стане наступним президентом США, і як це позначиться на атмосфері наших відносин, а більшою мірою питання змістовне, а саме, чи відбудеться до зміни адміністрації США або після якась коригування поглядів на взаємозв'язок цих процесів та вплив цих процесів на стратегічну стабільність. Але у мене великі сумніви, що таке коригування можлива", - додав він.