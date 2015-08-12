Керрі: США можуть втратити підтримку Європи по Україні через Іран
Провал угоди з Іраном в Конгресі може призвести до втрати союзників США в інших важливих питаннях, в тому числі і в питанні конфлікту в Україні.
Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, повідомляє "Голос Америки". "Друзі, це рецепт того, щоб вони швидко відвернулися від України, де вони вже і так переживають сумніви і готові сказати: "Ну, ми зробили все від нас залежне", - сказав він, натякаючи на підтримку європейськими союзниками українського уряду в боротьбі з проросійськими бойовиками.
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За словами Джона Керрі, якщо Конгрес не підтримає угоду, позиції США в міжнародній політиці серйозно похитнуться, оскільки раніше угоду обговорили та узгодили країни так званої "шістки" Великобританія, Китай, Франція, Росія, США і Німеччина.
"Якщо США поведуть себе таким чином, ми не лише втратимо їх підтримку в питанні санкцій, але і тоді, коли будемо змушені вдатися до військових дій", - зазначив держсекретар США.
Крім того, провал угоди в Конгресі, за його словами, може призвести до послаблення позицій долара.
Слід зазначити, що у конгресу США є 60 днів для розгляду ядерної угоди з Іраном. Проголосувати за відповідну резолюцію він повинен 17 вересня. Раніше від провалу угоди застеріг президент США Барак Обама, який заявив, що блокування угоди Конгресом відкриє шлях до війни.
Як повідомляв УНІАН, у липні шість країн-посередників (США, Німеччина, Великобританія, Франція, Китай і Росія) досягли історичної угоди з Іраном щодо обмеження ядерної програми країни в обмін на пом'якшення санкцій.