Керрі: США можуть втратити підтримку Європи по Україні через Іран

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, повідомляє "Голос Америки". "Друзі, це рецепт того, щоб вони швидко відвернулися від України, де вони вже і так переживають сумніви і готові сказати: "Ну, ми зробили все від нас залежне", - сказав він, натякаючи на підтримку європейськими союзниками українського уряду в боротьбі з проросійськими бойовиками.

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За словами Джона Керрі, якщо Конгрес не підтримає угоду, позиції США в міжнародній політиці серйозно похитнуться, оскільки раніше угоду обговорили та узгодили країни так званої "шістки" Великобританія, Китай, Франція, Росія, США і Німеччина.

"Якщо США поведуть себе таким чином, ми не лише втратимо їх підтримку в питанні санкцій, але і тоді, коли будемо змушені вдатися до військових дій", - зазначив держсекретар США.

Крім того, провал угоди в Конгресі, за його словами, може призвести до послаблення позицій долара.

Слід зазначити, що у конгресу США є 60 днів для розгляду ядерної угоди з Іраном. Проголосувати за відповідну резолюцію він повинен 17 вересня. Раніше від провалу угоди застеріг президент США Барак Обама, який заявив, що блокування угоди Конгресом відкриє шлях до війни.

Як повідомляв УНІАН, у липні шість країн-посередників (США, Німеччина, Великобританія, Франція, Китай і Росія) досягли історичної угоди з Іраном щодо обмеження ядерної програми країни в обмін на пом'якшення санкцій.