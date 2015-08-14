Військові США припустили розширення впливу "Ісламської держави" на Афганістан

Про це заявив генерал армії США Вілсон Шоффнер, який перебуває у Кабулі, передає радіо "Свобода". Він зазначив, що вплив "Ісламської держави" на Афганістан в даний час незначний, але є тенденція до його збільшення. Водночас, за словами генерала, про загрозу, до якої дії бойовиків "Ісламської держави" розрослися в Іраку й Сирії, не йдеться.

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Вілсон Шоффнер розповів, що згадане радикальне угруповання наразі зазіхає на ті території Афганістану, які підконтрольні ісламістам руху "Талібан".

В даний час "Ісламська держава" контролює значні території в Іраку та Сирії. Проти бойовиків триває військова операція за участі збройних сил сусідніх країн, а також США.