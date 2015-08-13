Лідер "Аль-Каїди" присягнув на вірність "Талібану"

Про це свідчить аудіозапис, опублікований бойовиками в інтернеті, передає Бі-бі-сі. Всередині руху "Талібан" триває боротьба за владу, і підтримка Аймана Завахірі зміцнить позиції нового лідера.

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Минулого місяця таліби підтвердили чутки про смерть лідера угруповання Мулли Омара, який сприймався "Аль-Каїдою" як лідер джихадистів по всьому світу.

Його наступником став колишній заступник Мулли Омара, мулла Ахтар Мансур.

Однак проти його кандидатури виступили деякі високопоставлені представники руху. За всю історію існування "Талібану" настільки публічних розбіжностей у лавах його керівництва не спостерігалося.