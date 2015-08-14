Amnesty критикує Австрію за поганий табір для мігрантів
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International критикує Австрію за неналежні умови утримання мігрантів в головному центрі для їх прийому.
У своїй доповіді організація назвала умови утримання мігрантів ганебними, передає Бі-бі-сі. За словами правозахисників, близько півтори тисячі людей, включаючи жінок і дітей, змушені спати на вулиці.
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Центр для мігрантів в місті Трайскірхен погано організований, в ньому панує антисанітарія. Мігрантам не надається необхідна медична допомога.
За оцінкою мера Трайскирхена, в центрі проживають майже 5 тис. осіб, і це при тому, що він розрахований на 480 осіб.
Міністерство внутрішніх справ Австрії заявило, що намагається поліпшити ситуацію, однак поки що надто мало людей переведені в регіональні центри.
Деякі з дев'яти федеральних земель Австрії відмовилися будувати табори для утримання мігрантів.