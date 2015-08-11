На грецькому острові Кос сталися сутички між поліцією та мігрантами

Поліцейські за допомогою вогнегасників намагалися завадити натовпу мігрантів залишити стадіон, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". До цього мігранти з Сирії та Афганістану, які переважно прибули морем із Туреччини, тижнями ночували на пляжах і вулицях острова.

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У поліції заявили, що до "напруження" дійшло через те, що мігранти намагалися проникнути в поліцейський відділок, щоб зареєструватися. Поліцейські натомість хотіли реєструвати мігрантів на стадіоні.

Міський голова Коса застеріг від кровопролиття і виходу ситуації з-під контролю. Наразі на острові з 30-тисячним населенням перебувають близько 7 тис. мігрантів. Чимало з них мають на меті дістатися грецької столиці, а звідти рушити до інших країн Євросоюзу.

Загалом у цьому році до Греції прибули 124 тис. біженців. Прем’єр-міністр країни Алексіс Ципрас закликав ЄС допомогти через масовий притік біженців із Сирії, Афганістану та зон конфлікту, оскільки його країна не може впоратися з цією проблемою самостійно.