У США більше сотні особистих речей Преслі виставили на торги

Торги проводяться в рамках так званого "тижня Елвіса", приуроченого до чергової річниці смерті музиканта, і пройдуть у його маєтку Грейсленд у передмісті Мемфіса (штат Теннессі), повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Читайте такожУ Києві вперше покажуть автографи Мерлін Монро та Елвіса Преслі (фото)

У числі лотів значиться золотий кулон, прикрашений діамантами, який Преслі подарував американському співаку Семмі Девісу-молодшому і білий костюм, в якому співак виступав у Лас-Вегасі. Всі виставлені на торги предмети належать колекціонерам.

"Тиждень Елвіса" проводиться в Грейсленді щороку в серпні. У цей час у маєтку збираються шанувальники співака. Крім аукціону там проводять концерти, йде показ тематичних фільмів, влаштовуються танцювальні вечори. У ніч на 16 серпня присутні запалюють свічки в пам'ять про музиканта.

Елвіс Преслі помер 16 серпня 1977 року у віці 42 років. Спочатку причиною смерті була названа серцева недостатність, однак після експертизи з'ясувалося, що серце співака зупинилося після того, як він прийняв надмірну дозу медикаментів.