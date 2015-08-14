У США більше сотні особистих речей Преслі виставили на торги

21:10, 14 серпня 2015
Світ
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У США на торги виставлено понад 170 особистих речей Елвіса Преслі.

www.apelzin.ru

Торги проводяться в рамках так званого "тижня Елвіса", приуроченого до чергової річниці смерті музиканта, і пройдуть у його маєтку Грейсленд у передмісті Мемфіса (штат Теннессі), повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

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У числі лотів значиться золотий кулон, прикрашений діамантами, який Преслі подарував американському співаку Семмі Девісу-молодшому і білий костюм, в якому співак виступав у Лас-Вегасі. Всі виставлені на торги предмети належать колекціонерам.

"Тиждень Елвіса" проводиться в Грейсленді щороку в серпні. У цей час у маєтку збираються шанувальники співака. Крім аукціону там проводять концерти, йде показ тематичних фільмів, влаштовуються танцювальні вечори. У ніч на 16 серпня присутні запалюють свічки в пам'ять про музиканта.

Елвіс Преслі помер 16 серпня 1977 року у віці 42 років. Спочатку причиною смерті була названа серцева недостатність, однак після експертизи з'ясувалося, що серце співака зупинилося після того, як він прийняв надмірну дозу медикаментів.

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