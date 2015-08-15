У результаті падіння вертольоту в РФ загинули шість осіб, рятувальники не можуть дістатися до місця аварії

16:19, 15 серпня 2015
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На борту знаходилися три члени екіпажу та 13 пасажирів.

Иллюстративная фотография / Википедия

Шість осіб загинули в результаті падіння вертольота Мі-8 в Хабаровському краї.

Такі попередні дані озвучили кор. ТАСС в Росавіації.

За словами співрозмовника агентства, вертоліт, який впав, належить авіакомпанії "Восток", який прямував з посадкового майданчика в селищі імені Поліни Осипенко на Шантарські острови в район бухти Онгачан. На борту знаходилися три члени екіпажу і 13 пасажирів.

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В бухту Онгачан повітряне судно мало прибути о 10:20, проте екіпаж на зв'язок не вийшов. Після цього на пошук були підняті два вертольоти Мі-8 і літак Ан-26.

"Потім на зв'язок вийшов командир екіпажу і повідомив, що вертоліт зазнав аварії в трьох кілометрах від пункту призначення і затонув", - сказав співрозмовник агентства. Він зазначив, що, за попередніми даними, в живих залишилися три члени екіпажу і сім пасажирів. Шість пасажирів, за попередніми даними, загинули.

У Росавіації відзначили, що пошуково-рятувальні служби поки не можуть прибути до місця катастрофи через сильний туман. На даний час здійснюється взаємодія зі службами порятунку на морі, щоб підключити до рятувальної операції морські судна.

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