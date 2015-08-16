Північна Корея пригрозила США невідомою світу зброєю

Погрози КНДР пов'язані зі щорічними спільними навчаннями Південної Кореї і США, передає "Апостроф" з посиланням на CNN.

Прес-секретар Національного комітету оборони КНДР заявив, що посилення військової сили у ході навчань Південної Кореї і США змушує "сильну військову силу КНДР дати їм відсіч".

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У Північній Кореї вважають майбутні навчання в сусідній країні загрозою і погрожують "протистояти не за допомогою ядерної зброї і гвинтівок, а останнім наступальним і оборонним засобом, раніше невідомим світу".

У Держдепі США запевнили КНДР в тому, що навчання абсолютно прозорі і спрямовані на зміцнення оборони.

Раніше офіційний представник північнокорейського міністерства закордонних справ заявив, що влада КНДР не зацікавлена в обговоренні заморожування ядерної програми і односторонньої відмови від неї.