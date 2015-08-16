У порту китайського Тяньцзіня знову лунають вибухи

Про це повідомляє Ехо Москви.

Раніше китайська влада визнала, що на місці вибуху виявлено сотні тонн ціаніду натрію.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв вибухів в промисловій зоні порту Тяньцзін досягло 112 осіб.

Влада Китаю віддала розпорядження про обов'язкову евакуацію людей, що проживають в радіусі 3 км від промислової зони Тяньцзина, де тривають пожежі.

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Евакуацію пояснюють небезпекою подальшого поширення отруйних речовин у зв'язку зі зміною напрямку вітру.

Біля місця вибухів виявлені сліди високотоксичної речовини - ціаніду натрію.

Раніше офіційні особи наполягали на тому, що забруднення повітря в Тяньцзіні не перевищує допустимих меж.