У Китаї кількість жертв вибухів досягла 112 осіб

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа".

Постраждали понад 700 осіб. 95 вважаються зниклими безвісти, 85 з них - пожежники.

Є побоювання, що в найближчі дні кількість загиблих істотно зросте.

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Тим часом влада Китаю віддала розпорядження про обов'язкову евакуацію людей, що проживають в радіусі 3 км від промислової зони Тяньцзина, де тривають пожежі.

Евакуацію пояснюють небезпекою подальшого поширення отруйних речовин у зв'язку зі зміною напрямку вітру.

Біля місця вибухів виявлені сліди високотоксичної речовини - ціаніду натрію.

Раніше офіційні особи наполягали на тому, що забруднення повітря в Тяньцзині не перевищує допустимих меж.