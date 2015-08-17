ЗМІ: влада Ізраїлю і ХАМАС обговорять можливість довгострокового перемир'я

В даний час не відомо, чи видав уже Єгипет дозвіл делегації ХАМАС на перетин кордону чи ні, повідомляє DT.UA з посиланням на The Jerusalem Post, який володіє інформацією зі власних джерел в секторі Газа.

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Повідомляється, що крім Єгипту, представники ХАМАС мають намір відвідати Катар і Туреччину.

ХАМАС, ісламістська мілітаризована організація, що править у секторі Газа з 2007 року. Екстремісти часто звинувачують ХАМАС у відсутності жорсткої позиції в переговорах з Ізраїлем і нездатності ввести закони шаріату. У грудні 2014 року Суд Євросоюзу заявив, що палестинське ісламістське угрупування ХАМАС має бути викреслено із списку терористичних організацій.