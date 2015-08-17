Путін хоче ввести безвізовий режим для туристів з країн-членів БРІКС

"Для залучення іноземних туристів, можливо, варто передбачити подальше спрощення деяких візових формальностей, наприклад, розширити практику застосування групового безвізового обміну. Можна зробити це для всієї групи країн БРІКС", - запропонував президент РФ, виступаючи на президії держради, присвяченій розвитку туріндустрії, повідомляє Російська служба ВВС.

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На думку Путіна, лібералізація візового режиму майже завжди призводить до зростання туристичних потоків. В якості прикладу він навів Ізраїль: за його даними, після скасування віз кількість ізраїльських туристів збільшилося більш ніж у два рази. У випадку з Туреччиною збільшення склало понад 40%, заявив Путін.

В даний час практика групових безвізових обмінів в Росії вже здійснюється з одним із членів БРІКС - КНР. У разі підписання відповідної угоди до Китаю можуть приєднатися Бразилія, Індія і ПАР.