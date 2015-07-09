Лавров каже, що члени БРІКС і ШОС визнають анексію: "Питання Криму закрите"

Про це він заявив на брифінгу в ході саміту БРІКС і ШОС в четвер.

За його словами, ніхто з партнерів РФ в цих організаціях "не заявляє про своє невизнання підсумків референдуму, які стали підставою для повернення Криму до складу РФ", передає Українська правда.

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"У документах, які ви побачите буквально через кілька годин, лідери БРІКС і ШОС закріплюють нашу спільну позицію щодо повного і сумлінного виконання Мінських угод", - заявив Лавров.

"Питання з Кримом, я думаю, всі це розуміють, закрите. Його закрив народ Криму і рішення, які прийняла Російська Федерація", - додав глава російського МЗС.

Як відомо, під час прийняття Генасамблеєю ООН резолюції на підтримку цілісності України та засудження незаконної анексії Криму Росією члени БРІКС Бразилія, Китай, Індія, ПАР утримались.

Тоді 100 країн ООН засудили агресію Росії, і лише Росія з 10 своїми сателітами проголосували проти.

Водночас Китай у Радбезі ООН постійно заявляв, що українська криза має бути вирішена на засадах поваги до цілісності України.