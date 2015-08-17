У столиці Таїланду в результаті теракту загинули 15 осіб, поранені 80
16:37, 17 серпня 2015Світ
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В результаті теракту в центрі столиці Таїланду Бангкоку загинули 15 осіб, поранені 80.
REUTERS
Про це повідомив у прямому ефірі Нейшн-ТВ представник міського управління поліції Бангкока, передає РИА Новости.
Представник поліції також повідомив, що було знайдено ще один вибуховий пристрій. В даний час його розміновують сапери.
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Потужний вибух стався на перехресті Ратчапрасонг у діловій та туристичній частині міста в безпосередній близькості від великих магазинів і головного індуїстського святилища.
На місці працює слідча група на чолі з начальником міського управління поліції Бангкока.
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