У столиці Таїланду в результаті теракту загинули 15 осіб, поранені 80

16:37, 17 серпня 2015
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В результаті теракту в центрі столиці Таїланду Бангкоку загинули 15 осіб, поранені 80.

REUTERS

Про це повідомив у прямому ефірі Нейшн-ТВ представник міського управління поліції Бангкока, передає РИА Новости.

Представник поліції також повідомив, що було знайдено ще один вибуховий пристрій. В даний час його розміновують сапери.

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Потужний вибух стався на перехресті Ратчапрасонг у діловій та туристичній частині міста в безпосередній близькості від великих магазинів і головного індуїстського святилища.

На місці працює слідча група на чолі з начальником міського управління поліції Бангкока.

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